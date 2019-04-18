Суд разрешил Зеленскому использовать собственную страницу в Фейсбук во время предвыборной кампании

https://racurs.ua/n120894-sud-razreshil-zelenskomu-ispolzovat-sobstvennuu-stranicu-v-feysbuk-vo-vremya-predvybornoy-kampanii.html

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может и дальше использовать свою страницу в социальной сети Фейсбук во время предвыборной кампании.

Такое решение 17 апреля приняла коллегия судей Шестого апелляционного административного суда. Фемида рассмотрела административный иск официального наблюдателя за выборами президента от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько к Зеленскому, сообщает 18 апреля «Судебная власть».

Хилько просил суд признать противоправным использование личной страницы кандидата в Фейсбук в 2019 году во время избирательной кампании. Он требовал прекратить пользоваться этой страницей до момента объявления результатов выборов.

Кроме того, Хилько просил суд обязать ответчика удалить с сайта ze.2019.com информацию о встрече Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Наблюдатель считал, что хотя она была частной, но освещена на сайте в качестве агитационной информации.

Истец в связи с этим также просил обязать Зеленского до окончания выборов не проводить встречи с иностранными гражданами вне посольств и консульств.

Коллегия судей отказала в удовлетворении этого административного иска.

Напомним, что кандидат Зеленский сообщил, что не будет спешить с подписанием языкового закона и критикует украинские квоты на ТВ. Кроме того, он намерен провести досрочные парламентские выборы.