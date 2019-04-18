Верховный суд объяснил, когда можно признавать решения оккупантов на Донбассе

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Ракурс

Верховный суд разрешил для защиты прав жителей оккупированных территорий признавать решения оккупационных властей на Донбассе. В то же время в суде объяснили, что такое признание не легитимизирует власти ОРДЛО.

О решении коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда сообщает 18 апреля «Судебная власть».

Коллегия рассматривала гражданское дело по иску физлица к Красноармейскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Гражданин обжаловал решение фонда, который отказался назначить ему пенсию по возрасту.

Служащие отказали истцу, поскольку, согласно предоставленным документам, его страховой стаж составлял менее необходимых 15 лет. Гражданин же считал стаж достаточным, поскольку подтвердил его архивными справками, которые подписали чиновники фейковой ДНР. В Пенсионном фонде эти справки поставили под сомнение.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца и обязали ведомство повторно рассмотреть его заявление и учесть архивные справки ДНР. Пенсионный фонд обжаловал эти решения в суде кассационной инстанции, но Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы.

«Для людей, проживающих на этой территории, жизнь продолжается. И ее нужно сделать более сносной и защищенной фактической властью», — объяснили решение судьи Кассационного админсуда.

При этом в решении отмечается, что признание актов оккупационных властей в исключительных случаях, когда речь идет о защите прав жителей оккупированных территорий, никоим образом не легитимизирует такую ​​власть.

Напомним, что в мае 2018 года Верховный суд в образцовом деле удовлетворил иск о выплате пенсий переселенцам. Это постановление украинские суды будут учитывать при решении похожих дел.

«Ракурс» также сообщал, что 600 тыс. переселенцев прекращены выплаты, в том числе и тем, кто не выезжал за пределы страны и не пересекал линию разграничения. Причиной прекращения пенсионных выплат может быть отсутствие переселенца дома во время проведения проверки, выезд за границу или на оккупированную территорию на срок более 60 дней.