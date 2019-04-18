Верховний суд пояснив, коли можна визнавати рішення окупантів на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n120893-verhovnyy-sud-poyasnyv-koly-mojna-vyznavaty-rishennya-okupantiv-na-donbasi.html

Ракурс

Верховний суд дозволив для захисту прав мешканців окупованих територій визнавати рішення окупаційнної влади на Донбасі. У суді водночас пояснили, що таке визнання не легітимізує владу ОРДЛО.

Про рішення колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду повідомляє 18 квітня «Судова влада».

Колегія розглядала адміністративну справу за позовом фізособи до Красноармійського об'єднаного управління Пенсійного фонду України у Донецької області. Громадянин оскаржував рішення фонду, який відмовив йому призначити пенсію за віком.

Службовці відмовили позивачу, оскільки, відповідно до наданих документів, його страховий стаж складав менше необхідних 15 років. Громадянин же вважав стаж достатнім, оскільки підтвердив його й архівними довідками, які підписали посадовці фейкової ДНР. У Пенсійному фонді ці довідки поставили під сумнів.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позивача і зобов’язали відомство повторно розглянути його заяву та врахувати архівні довідки ДНР. Пенсійний фонд оскаржив ці рішення в суді касаційної інстанції, але Верховний суд відмовив у задоволенні скарги.

«Для людей, які проживають на цій території, життя триває. І його потрібно зробити більш стерпним і захищеним фактичною владою», — пояснили рішення судді Касаційного адмінсуду.

При цьому в рішенні зазначається, що визнання актів окупаційної влади у виняткових випадках, коли йдеться про захист прав мешканців окупованих територій, жодним чином не легітимізує таку владу.

Нагадаємо, що у травні 2018 року Верховний суд у зразковій справі задовольнив позов про виплату пенсії переселенцям. Цю ухвалу українські суди будуть враховувати під час вирішення подібних справ.

«Ракурс» також повідомляв, що 600 тис. переселенців припинено виплати, зокрема й тим, які не виїжджали за межі країни і не перетинали лінію розмежування. Причиною припинення пенсійних виплат може бути відсутність переселенця вдома під час проведення перевірки, виїзд за кордон або на окуповану територію на термін понад 60 днів.