Эксперимент по оживлению мозга мертвой свиньи провели ученые. Фото: КриоРус

https://racurs.ua/n120892-eksperiment-po-ojivleniu-mozga-mertvoy-svini-proveli-uchenye.html

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Успешный эксперимент по оживлению мозга мертвой свиньи провели ученые Йельского университета в США.

Ученые подключили мозг свиней, убитых на бойне, к аппарату BrainEx. В прибор поместили раствор, обогащенный питательными веществами и кислородом, сообщает The Guardian.

В результате исследования выяснилось, что мозг убитых животных еще на протяжении 10 часов после смерти выполнял некоторые функции. Так, сосуды продолжали пропускать искусственную кровь, а клетки насыщались глюкозой и кислородом и выделяли углекислый газ. Также отмечается, что за указанный период он разрушился меньше, чем мозг другого убитого животного.

В тоже время, по словам руководителя эксперимента Ненада Сестана, мозг, подключенный к аппарату BrainEx, нельзя назвать живым, поскольку разные части органа не посылали друг другу никаких сигналов. Таким образом нельзя утверждать, что мозг мог находиться в сознании. В связи с этим ученые назвали его мозгом с продолжающейся деятельностью.

Эксперты назвали этот эксперимент техническим «ноу-хау». Считается, что эти исследования помогут ученым бороться с последствиями инфаркта.