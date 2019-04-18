Експеримент з оживлення мозку мертвої свині провели вчені. Фото: КриоРус

https://racurs.ua/ua/n120892-eksperyment-z-ojyvlennya-mozku-mertvoyi-svyni-provely-vcheni.html

Ракурс

Успішний експеримент з оживлення мозку мертвої свині провели вчені Єльського університету в США.

Вчені підключили мозок свиней, вбитих на бойні, до апарату BrainEx. У прилад помістили розчин, збагачений поживними речовинами і киснем, повідомляє The Guardian.

Внаслідок дослідження з’ясувалося, що мозок убитих тварин ще протягом 10 годин після смерті виконував деякі функції. Так, судини продовжували пропускати штучну кров, а клітки наситились глюкозою та киснем і виділяли вуглекислий газ. Також наголошується, що за вказаний період він зруйнувався менше, ніж мозок іншої вбитої тварини.

Водночас за словами керівника експерименту Ненада Сестао, мозок, підключений до апарату BrainEx, не можна назвати живим, оскільки різні частини органу не посилали один одному жодних сигналів. Таким чином, не можна стверджувати, що мозок міг перебувати у притомному стані. У зв’язку з цим вчені назвали його мозком з триваюлою діяльністю.

Експерти назвали цей експеримент технічним «ноу-хау». Вважається, що ці дослідження допоможуть вченим боротися з наслідками інфаркту.