Суд дозволив Зеленському використовувати власну сторінку у Фейсбук під час передвиборчої кампанії

https://racurs.ua/ua/n120894-sud-dozvolyv-zelenskomu-vykorystovuvaty-vlasnu-storinku-u-feysbuk-pid-chas-peredvyborchoyi.html

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський може й надалі використовувати власну сторінку у соціальній мережі Фейсбук під час передвиборчої кампанії.

Таке рішення 17 квітня ухвалила колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду. Феміда розглянула адміністративний позов офіційного спостерігача за виборами президента від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хілька до Зеленського, повідомляє 18 квітня «Судова влада».

Хілько просив суд визнати протиправним використання особистої сторінки кандидата у Фейсбук у 2019 році під час виборчої кампанії. Він вимагав припинити користуватися цією сторінкою до моменту проголошення результатів виборів.

Крім того, Хілько просив суд зобов’язати відповідача видалити з сайту ze.2019.com інформацію щодо зустрічі Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном. Спостерігач вважав, що вона була приватною, але висвітлена на сайті як агітаційна інформація.

Позивач у звязку з цим також просив зобов’язати Зеленського до закінчення виборів не проводити зустрічей із іноземними громадянами поза посольствами чи консульствами.

Колегія суддів відмовила у задоволенні цього адміністративного позову.

Нагадаємо, що кандидат Зеленський повідомив, що не поспішатиме з підписанням мовного закону і критикує українські квоти на ТБ. Крім того, він має намір провести дострокові парламентські вибори.