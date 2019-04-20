Необычную лису нашли работники на территории киевского предприятия. Фото: Туристический Саратов

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Необычную лису нашли работники на территории предприятия в Соломенском районе Киева. Лисенок с необычной окраской меха неизвестным образом оказался на территории предприятия, которое занимается приемом металлолома.

Работники предприятия смогли самостоятельно поймать лисенка. Затем они обратились к команде спасения животных, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На данный момент лисенок находится в приюте для животных и птиц. Из-за светлой окраски пользователи сети предположили, что найденное животное может относиться к виду лисы степной.

Сейчас работники предприятия пытаются выяснить, откуда взялся лисенок. Согласно предположению, лисенок мог спрятаться в трубе в поле, которую потом принесли в пункт приема металлолома. Или же кто-то в Соломенском районе держит лисенка и он сбежал от хозяев.

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