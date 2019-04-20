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Ракурс
Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Фото: Vesti.Ru

Автобус с туристами перевернулся в Швеции, есть пострадавшие (ФОТО)

20 апр 2019, 20:28
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Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Авария произошла сегодня, 20 апреля, возле города Эребру.

На момент аварии в автобусе находилось около 30-ти человек. В результате ДТП пострадали как минимум восемь туристов, сообщает Aftonbladet.

Сильно пострадавших туристов госпитализировали. Тем, кому не понадобилась медицинская помощь, по информации СМИ, находятся в шоковом состоянии.

Согласно данным правоохранителей, туристический автобус ехал из Осло в Стокгольм. Недалеко от города Эребу автобус съехал с дороги и перевернулся. На данный момент полицейские не называют причину аварии.

Движение на дороге, где произошла авария, перекрыли в обоих направлениях.

Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Фото: aftonbladet.se

Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Фото: aftonbladet.se

Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Фото: aftonbladet.se

Автобус с туристами перевернулся в Швеции. Фото: aftonbladet.se

Ранее сообщалось, что в Португалии перевернулся автобус с туристами. В результате аварии погибли 28 человек.


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