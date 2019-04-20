Президент утвердил мероприятия по реализации курса страны на членство в ЕС и НАТО. Фото:

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Президент Украины подписал указ № 155/2019 «Вопросы европейской и евроатлантической интеграции».

Данным указом утверждается план мероприятий, направленных на получение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, сообщается на сайте Администрации президента Украины.

Согласно указу президента, Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение соответствующих мероприятий и ежеквартально информировать главу государства об их выполнении.

Секретарь СНБО должен рассмотреть на очередном заседании совета в мае 2019 года вопрос о комплексной ревизии сектора обороны. По итогам этих осмотров разработать и представить президенту законопроекты об охране секретной информации.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.