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Ракурс
Президент утвердил мероприятия по реализации курса страны на членство в ЕС и НАТО. Фото:

Президент утвердил мероприятия по реализации курса страны на членство в ЕС и НАТО

20 апр 2019, 19:54
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Президент Украины подписал указ № 155/2019 «Вопросы европейской и евроатлантической интеграции».

Данным указом утверждается план мероприятий, направленных на получение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, сообщается на сайте Администрации президента Украины.

Согласно указу президента, Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение соответствующих мероприятий и ежеквартально информировать главу государства об их выполнении.

Секретарь СНБО должен рассмотреть на очередном заседании совета в мае 2019 года вопрос о комплексной ревизии сектора обороны. По итогам этих осмотров разработать и представить президенту законопроекты об охране секретной информации.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: Ракурс


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