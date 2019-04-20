Пожар в Нотр-Дам де Пари: следователи установили место, откуда распространился огонь

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фото: Интерфакс

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Место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, установили следователи. Они считают, что датчики сработали некорректно.

После просмотра множества снимков и видеоматериалов французские правоохранители пришли к выводу, что пожар в Соборе начался у основания шпиля, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в органах.

Это также объясняет тот факт, почему возгорание было замечено только когда его высота составляла около трех метров. Первый раз, когда поступила информация о возгорании, сотрудники храма его не заметили. Затем, через 20 минут снова поступил сигнал о пожаре с другого датчика, и уже тогда было обнаружено масштабное возгорание.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Для того, чтобы ее погасить специалисты потратили около 15 часов. В результате пожара был уничтожен готический шпиль и крыша.

Во Франции продолжается кампания по сбору средств на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. На данный момент собран 1 млрд евро.