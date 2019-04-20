Общий ген у шизофрении и аутизма выявили ученые. Фото: УЧИТЕЛЬ.ПРО

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Общий ген у шизофрении и аутизма выявили ученые. Американские исследователи определили более 100 генов, которые могут способствовать развитию шизофрении.

Генетики из Университета Вандербильта провели исследование, направленное на выявление генов, которые могут повышать риск развития шизофрении. Они разработали структуру под названием «Интегральный селектор генов риска», сообщается в журнале Nature Neuroscience.

Благодаря использованию указанной структуры ученым удалось определить 104 гена, которые способствуют развитию психического заболевания. Отмечается, что они располагались преимущественно в тканях головного мозга.

Также ученым удалось выявить активность одного из этих генов при развитии аутизма. Таким образом, исследователи сделали вывод, что шизофрения и аутизм имеют общую генетику.

Данные указанного исследования генетики планируют использовать при разработке превентивных мер для лиц, имеющих предрасположенность к подобным заболеваниям.