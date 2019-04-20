В Крыму в горах выпал снег. Фото: Crimea.kp.ru

https://racurs.ua/n120995-v-krymu-v-gorah-vypal-sneg-foto.html

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В Крыму выпал снег. Сегодня, 20 апреля, дорогу на Ангарском перевале засыпало снегом.

Фотографиями с заснеженной дорогой и горами начали активно делится люди, которые утром ехали по трассе «Симферополь-Алушта».

Пользователи соцсетей сообщают, что днем дорогу уже очистили от снега, но на обочинах, деревьях и горах еще можно увидеть белое «покрывало».

Неожиданный снег в апреле очень удивил жителей полуострова. Многие жаловались на то, что уже успели поменять резину, другие же выражали надежду, что снегопадов этой весной больше не будет.

Отмечается, что ранее синоптики предупреждали местных жителях об усложнении погодных условий. Согласно прогнозам, в центральных и восточных районах полуострова ожидались осадки в виде дождя со снегом. Также было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Осадки продолжались три дня.