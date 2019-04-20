У Криму в горах випав сніг. Фото: Crimea.kp.ru

https://racurs.ua/ua/n120995-u-krymu-v-gorah-vypav-snig-foto.html

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У Криму випав сніг. Сьогодні, 20 квітня, дорогу на Ангарському перевалі засипало снігом.

Фотографіями із засніженою дорогою і горами почали активно ділиться люди, які вранці їхали ділянкою траси «Сімферополь-Алушта».

Користувачі соцмереж повідомляють, що днем ​​дорогу вже очистили від снігу, але на узбіччях, деревах і горах ще можна побачити біле «покривало».

Несподіваний сніг у квітні дуже здивував мешканців півострова. Водії скаржилися на те, що вже встигли поміняти гуму, інші ж висловлювали надію, що снігопадів цієї весни більше не буде.

Зазначається, що раніше синоптики попереджали місцевих мешканців про ускладнення погодних умов. Згідно з прогнозами, в центральних і східних районах півострова очікувалися опади у вигляді дощу зі снігом. Також було оголошено штормове попередження.

Раніше повідомлялося, що гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Опади тривали три дні.