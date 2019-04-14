Гору Піп Іван замело снігом. Фото: Репортер

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Ракурс

Гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Опади тривали три дні з п’ятниці і сьогодні припинилися.

Наразі на вершині гори температура повітря опустилася до 5° морозу, вітер північно-східний 12−15 м/с, повідомляється на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Зазначається, що синоптики повідомляли про сильні заморозки протягом декількох днів у низці областей України. Вночі 15 квітня синоптики прогнозують заморозки до 5° морозу у східних та центральних областях. Так, у Київській та Житомирській області очікуються заморозки до 3° морозу, а у Чернігівській та Сумській до 5° нижче нуля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на початку квітня у горах Італії, Швейцарії та Франції пройшли сильні снігопади. Подекуди кучугури снігу сягали метрової висоти. Через аномальні снігопади відбулися затримки рейсів та було припинено рух автобусів.