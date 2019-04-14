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Ракурс
Гору Поп Иван замело снегом. Фото: Репортер

Гору Поп Иван Черногорский замело снегом (ФОТО)

14 апр 2019, 16:44
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Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Осадки продолжались три дня с пятницы и сегодня утром прекратились.

Сейчас на вершине горы температура воздуха опустилась до 5° мороза, ветер северо-восточный 12−15 м/с, сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что синоптики сообщали о сильных заморозках в течение нескольких дней в ряде областей Украины. Ночью 15 апреля синоптики прогнозируют заморозки до 5° мороза в восточных и центральных областях. Так, в Киевской и Житомирской области ожидаются заморозки до 3° мороза, а в Черниговской и Сумской до 5° ниже нуля.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале апреля в горах Италии, Швейцарии и Франции прошли сильные снегопады. В некоторых местах сугробы достигали метровой высоты. Из-за аномальных снегопадов произошли задержки рейсов и было прекращено движение автобусов.

Гору Поп Иван замело снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Гору Поп Иван замело снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Гору Поп Иван замело снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Источник: Ракурс


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