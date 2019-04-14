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Ракурс
Сбой в Facebook и Instagram. Фото: Блог АЛЛО

Сбой в Facebook и Instagram: пользователи Европы и США жалуются на работу соцсетей (КАРТА)

14 апр 2019, 15:59
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Сбой в работе Facebook и Instagram произошел сегодня, 14 апреля. Тысячи пользователей соцсетей отправили жалобы на неисправности в работе соцсетей.

Пользователи Facebook жаловались на проблемы в работе ленты новостей, сообщает сайт Downdetector.

Аналогичные проблемы с лентой новостей были и у пользователей Instagram. Пользователи мессенджера WhatsApp жаловались на сложности с отправкой сообщений.

О проблемах работы соцсетей и мессенджера заявляли пользователи США, Канады, ряда стран Европы и Юго-Восточной Азии.

Отметим, что предыдущий крупный сбой в работе указанных соцсетей произошел в марте 2019 года. Тогда неполадки в работе руководство соцсетей объяснило изменениями конфигурации сервера.

Сбой в Facebook и Instagram. Фото: downdetector.com

Сбой в Facebook и Instagram. Фото: downdetector.com


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