Сбой в Facebook и Instagram. Фото: Блог АЛЛО

https://racurs.ua/n120733-sboy-v-facebook-i-instagram-polzovateli-evropy-i-ssha-jaluutsya-na-rabotu-socsetey-karta.html

Ракурс

Сбой в работе Facebook и Instagram произошел сегодня, 14 апреля. Тысячи пользователей соцсетей отправили жалобы на неисправности в работе соцсетей.

Пользователи Facebook жаловались на проблемы в работе ленты новостей, сообщает сайт Downdetector.

Аналогичные проблемы с лентой новостей были и у пользователей Instagram. Пользователи мессенджера WhatsApp жаловались на сложности с отправкой сообщений.

О проблемах работы соцсетей и мессенджера заявляли пользователи США, Канады, ряда стран Европы и Юго-Восточной Азии.

Отметим, что предыдущий крупный сбой в работе указанных соцсетей произошел в марте 2019 года. Тогда неполадки в работе руководство соцсетей объяснило изменениями конфигурации сервера.