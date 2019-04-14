Збій у Facebook і Instagram. Фото: Блог АЛЛО

https://racurs.ua/ua/n120733-zbiy-u-facebook-ta-instagram-korystuvachi-ievropy-i-ssha-skarjatsya-na-robotu-socmerej-karta.html

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Збій в роботі Facebook і Instagram стався сьогодні, 14 квітня. Тисячі користувачів соцмереж відправили скарги на несправності у роботі соцмереж.

Користувачі Facebook скаржилися на проблеми у роботі стрічки новин, повідомляє сайт Downdetector.

Аналогічні проблеми зі стрічкою новин були і у користувачів Instagram. Користувачі месенджера WhatsApp скаржилися на труднощі з надсиланням повідомлень.

Про проблеми роботи соцмереж і месенджера заявляли користувачі США, Канади і низки країн Європи і Південно-Східної Азії.

Зазначимо, що попередній великий збій у роботі вказаних соцмереж стався у березні 2019 року. Тоді неполадки в роботі керівництво соцмереж пояснило змінами конфігурації сервера.