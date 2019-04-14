Порошенко запросив Зеленського на ще одні дебати, фото — Кореспондент

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Чинний президент України і кандидат на виборах 2019 року Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ще одні дебати.

Глава держави чекатиме зустрічі зі своїм суперником у другому турі виборів на ефірі каналу ICTV у понеділок, 15 квітня.

«Запрошую вас, Володимире Олександровичу, на зустріч і завтра. Готовий хоч щодня дебатувати, адже це потрібно не мені, а виборцям, які хочуть знати вашу позицію щодо майбутнього України», — заявив Порошенко під час зустрічі із журналістами, яка відбулася у прес-центрі НСК «Олімпійський» замість дебатів між кандидатами.

Порошенко підтвердив, що прийде на Суспільне 19 квітня о 19.00 на дебати, які мають відбуватися відповідно до українського законодавства. Він вкотре покритикував опонента за те, що той уникає зустрічей.

«Я прийшов — тебе нема. Не бійтеся, це не страшно. Я не хочу зверхньо ставитися до вас, але відсидітися не вдасться», — прокоментував глава держави сьогоднішню відсутність Зеленського на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, після першого туру виборів Порошенко заявив, що чекає кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський». Зеленський заявив, що його дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня на стадіоні. У президента відповіли, що Порошенко чекає на Зеленського на дебати і 14-го, і 19 квітня.

У команді Зеленського заявили, що не прийдуть на дебати на стадіон 14 квітня. Своєю чергою, у штабі цього кандидата запропонували дебатувати із Порошенком у прямому ефірі по телемосту. Сьогодні команда Порошенко погодилася прийти на НСК «Олімпійський» 19 квітня, якщо час цієї дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного.