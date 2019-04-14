Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты, фото — Корреспондент

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Ракурс

Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 года Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на еще одни дебаты.

Глава государства будет ждать встречи со своим соперником во втором туре выборов на эфире канала ICTV в понедельник, 15 апреля.

«Приглашаю вас, Владимир Александрович, на встречу и завтра. Готов хоть каждый день дебатировать, ведь это нужно не мне, а избирателям, которые хотят знать вашу позицию относительно будущего Украины», — заявил Порошенко во время встречи с журналистами, которая состоялась в пресс-центре НСК «Олимпийский» вместо дебатов между кандидатами.

Порошенко подтвердил, что придет на Общественное 19 апреля в 19.00 на дебаты, которые должны проходить в соответствии с украинским законодательством. Он в очередной раз подверг критике оппонента за то, что тот избегает встреч.

«"Я прийшов, тебе нема». Не бойтесь, это не страшно. Я не хочу свысока относиться к вам, но отсидеться не удастся", — прокомментировал глава государства сегодняшне отсутствие Зеленского на НСК «Олимпийский».

Напомним, после первого тура выборов Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК «Олимпийский». Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе. У президента ответили, что Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14-го, и 19 апреля.

В команде Зеленского заявили, что не придут на дебаты на стадион 14 апреля. В свою очередь, в штабе этого кандидата предложили дебатировать с Порошенко в прямом эфире по телемосту. Сегодня команда Порошенко согласилась прийти на НСК «Олимпийский» 19 апреля, если время этой дискуссии не будет совпадать с официальным времем дебатов в эфире Общественного.