Наступление на Триполи лишило жизни более 120 человек, полтысячи ранены. Фото: Life

https://racurs.ua/n120731-nastuplenie-na-tripoli-lishilo-jizni-bolee-120-chelovek-poltysyachi-raneny.html

Ракурс

В Ливии жертвами боев под Триполи стали более 120 человек. Ранения разной степени тяжести получили не менее 560 человек.

Количество погибших и пострадавших подсчитали с начала наступления генерала Халифа Хафтара 4 апреля. Последние данные озвучила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 14 апреля. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wellе.

Организация также заявила о том, что на машины скорой помощи, а также сотрудников гуманитарной помощи в Триполи продолжают регулярно нападать, несмотря на все призывы мирового сообщества.

Генерал Кафтар командует повстанцами Ливийской национальной армии, которая пытается совершить военный переворот и захватить власть. За время боев перестал работать последний действующий аэропорт страны.

С начала конфликта, страны Европейского Союза вывели из страны всех своих сотрудников и представителей. Военное противостояние также создает угрозу для граждан, которые ведут деятельность под эгидой ООН.

В ЕС считают, что в результате конфликта могут активизироваться террористические организации, которые базируются в регионе.

Генерал Хафтар был сподвижником прошлого правителя Муамара Каддафи. После убийства последнего в 2011 году в стране постоянно ведется борьба за власть.

Как ранее сообщал «Ракурс», Россия и Египет поддерживают наступление на Триполи.