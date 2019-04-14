Первый заместитель председателя СБУ Семочко уволен. Фото: ВЛАСНО.info

https://racurs.ua/n120730-pervyy-zamestitel-predsedatelya-sbu-semochko-uvolen-poroshenko.html

Ракурс

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, которого подозревают в незаконном обогащении, был уволен.

Семочко был уволен еще в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время дебатов в Национальном спорткомплексе «Олимпийский».

Отметим, что в октябре 2018 года было обнародовано журналистское расследование в отношении незаконного обогащения заместителя СБУ Семочко. Журналисты программы «Наші гроші» заявляли, что во время руководства Семочко столичным СБУ правоохранители требовали оригинал аудита «ПриватБанка». Один из экс-владельцев этого банка Геннадий Боголюбов является другом семьи Семочко.

Также Порошенко во время выступления на стадионе рассказал о планах реорганизации областных госадминистраций. Указанный законопроект он внесет в парламент в случае своей победы на президентских выборах. Порошенко предлагает заменить ОГА на префекты.

Напомним, сегодня, 14 апреля, на стадионе должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Владимира Зеленского. Однако Зеленский не пришел, а Порошенко провел встречу с журналистами.