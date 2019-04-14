Ликвидация ОГА и кадровая революция: Порошенко за неделю до выборов пошел ва-банк

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Действующий президент Украины Петр Порошенко подаст в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию областных государственных администраций (ОГА) после своей победы на выборах.

Глав администраций Порошенко планирует заменить префектами во время нового этапа реформы децентрализации.

Об этом Порошенко заявил 14 апреля во время встречи с журналистами, которая состоялась вместо анонсированных ранее дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским.

Глава государства считает, что после выборов заменит губернаторов прежде всего в областях, в которых он катастрофически проиграл выборы. Порошенко пообещал выдвигать на эти должности председателей объединенных территориальных общин, которые положительно показали себя на этих должностях.

Отвечая на вопрос о кадровых назначениях после выборов-2019, глава государства выразил поддержку министру иностранных дел Павел Климкину и министру обороны Степану Полтораку.

«Это не коты в мешке, их знает весь мир, эти люди имеют положительную репутацию», — заявил Порошенко.

Порошенко пообещал в случае своей победы после парламентских выборов предложить новых представителей в областные госадминистрации и в новое правительство.

Напомним, что Порошенко сегодня рассказал, почему его команда распространила по стране после первого тура выборов борды с изображением президента РФ Владимира Путина.