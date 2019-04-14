Ліквідація ОДА і кадрова революція: Порошенко за тиждень до виборів пішов у ва-банк

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Чинний президент України Петр Порошенко подасть до парламенту законопроект, який передбачає ліквідацію обласних державних адміністрацій (ОДА) після своєї перемоги на виборах.

Голів ОДА Порошенко планує замінити префектами під час нового етапу реформи децентралізації.

Про це Порошенко заявив 14 квітня під час зустрічі із журналістами, яка відбулася замість анонсованих раніше дебатів із кандидатом Володимиром Зеленським.

Глава держави вважає, що після виборів замінить голів ОДА передусім в областях, у яких він катастрофічно програв вибори. Порошенко пообіцяв висувати на ці посади голів об'єднаних територіальних громад, які позитивно показали себе на цих посадах.

Відповідаючи на питання щодо кадрових призначень після виборів-2019, глава держави висловив підтримку міністру закордонних справ Павлу Клімкіну і міністру оборони Степану Полтораку.

«Це не коти у мішку, їх знає увесь світ, ці люди мають позитивну репутацію», — заявив Порошенко.

Порошенко пообіцяв у випадку своєї перемоги після парламентських виборів запропонувати нових представників в обласні держадміністрації та в новий уряд.

Нагадаємо, що Порошенко сьогодні розповів, чому його команда поширила по країні після першого туру виборів борди із зображенням президента РФ Володимира Путіна.