Порошенко: Не маю доказів, що Зеленський наркоман. Фото: ГолосUA

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Чинний президент України Петро Порошенко не має доказів наркоманії свого опонента кандидата Володимира Зеленського і заявляє, що ніколи не називав кандидата наркоманом.

Порошенко під час прес-конференції на НСК «Олімпійський», яка йде зараз, заявив журналістам, що не хоче мірятися роликами і є противником віртуальної кампанії.

З приводу образ Зеленського президент відповів, що в демократичній країні можна викрикувати все що завгодно. Також Порошенко наголосив, що серед кандидатів саме він найбільше страждає від образ. За словами президента, майже 70% усіх негативних вигуків та інформації від ЗМІ стосувалося саме його.

Порошенко також заявив, що був здивований, щодо необхідності здачі аналізів, але пішов, так як вважав, що можливо є «якась інформація», а ховати йому нічого. У своїй відповіді президент також нагадав про плутанину з датами в результах аналізів Зеленського.