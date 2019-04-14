Порошенко: У меня нет доказательств, что Зеленский наркоман. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n120728-poroshenko-u-menya-net-dokazatelstv-chto-zelenskiy-narkoman.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко не имеет доказательств наркомании своего оппонента кандидата Владимира Зеленского и заявляет, что никогда не называл кандидата наркоманом.

Порошенко во время пресс-конференции на НСК «Олимпийский», которая идет сейчас, заявил журналистам, что не хочет мериться роликами и является противником виртуальной кампании.

По поводу оскорблений Зеленского президент ответил, что в демократической стране можно выкрикивать все что угодно. Также Порошенко отметил, что среди кандидатов именно он больше всего страдает от обид. По словам президента, почти 70% всех негативных возгласов и информации от СМИ касались именно его.

Порошенко также заявил, что был удивлен, о необходимости сдачи анализов, но пошел, так как считал, что возможно есть «какая-то информация», а прятать ему ничего. В своем ответе президент также напомнил о путанице с датами в результатах анализов Зеленского.