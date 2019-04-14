Першого заступника голови СБУ Семочка звільнено. Фото: ВЛАСНО.info

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Заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні, був звільнений.

Семочко був звільнений ще у п’ятницю, 12 квітня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час дебатів у Національному спорткомплексі «Олімпійський».

Зазначимо, що у жовтні 2018 року було оприлюднено журналістське розслідування стосовно незаконного збагачення заступника СБУ Семочка. Журналісти програми «Наші гроші» заявляли, що під час керівництва Семочка столичним СБУ правоохоронці вимагали оригінал аудиту «ПриватБанку». Один з екс-власників цього банку Геннадій Боголюбов є другом родини Семочка.

Також Порошенко під час виступу на стадіоні розповів про плани реорганізації обласних держадміністрацій. Вказаний законопроект він внесе до парламенту у разі своєї перемоги на президентських виборах. Порошенко пропонує замінити ОДА на префекти.

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, на стадіоні мали відбутися дебати кандидатів у президенти Порошенка та Володимира Зеленського. Проте Зеленський не прийшов, а Порошенко провів зустріч з журналістами.