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Ракурс
Наступ на Тріполі позбавив життя понад 120 осіб, півтисячі поранені

Наступ на Тріполі позбавив життя понад 120 осіб, півтисячі поранені

14 кві 2019, 15:30
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У Лівії жертвами боїв під Тріполі стали понад 120 осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали не менше 560 осіб.

Кількість загиблих і постраждалих підрахували з початку наступу генерала Халіфа Хафтара 4 квітня. Останні дані озвучила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні, 14 квітня. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Wellе.

Організація також заявила про те, що на машини швидкої допомоги, а також співробітників гуманітарної допомоги в Тріполі продовжують регулярно нападати, незважаючи на всі заклики світової спільноти.

Генерал Хафтар командує повстанцями Лівійської національної армії, яка намагається зробити військовий переворот і захопити владу. За час боїв перестав працювати останній діючий аеропорт країни.

З початку конфлікту, країни Європейського Союзу вивели з країни всіх своїх співробітників і представників. Військове протистояння також створює загрозу для громадян, які ведуть діяльність під егідою ООН.

В ЄС вважають, що в результаті конфлікту можуть активізуватися терористичні організації, які базуються в регіоні.

Генерал Хафтар був сподвижником минулого правителя Муамара Каддафі. Після вбивства останнього в 2011 році в країні постійно ведеться боротьба за владу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія і Єгипет підтримують наступ на Тріполі.


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