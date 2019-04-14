Наступ на Тріполі позбавив життя понад 120 осіб, півтисячі поранені

https://racurs.ua/ua/n120731-nastup-na-tripoli-pozbavyv-jyttya-ponad-120-osib-pivtysyachi-poraneni.html

Ракурс

У Лівії жертвами боїв під Тріполі стали понад 120 осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали не менше 560 осіб.

Кількість загиблих і постраждалих підрахували з початку наступу генерала Халіфа Хафтара 4 квітня. Останні дані озвучила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні, 14 квітня. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Wellе.

Організація також заявила про те, що на машини швидкої допомоги, а також співробітників гуманітарної допомоги в Тріполі продовжують регулярно нападати, незважаючи на всі заклики світової спільноти.

Генерал Хафтар командує повстанцями Лівійської національної армії, яка намагається зробити військовий переворот і захопити владу. За час боїв перестав працювати останній діючий аеропорт країни.

З початку конфлікту, країни Європейського Союзу вивели з країни всіх своїх співробітників і представників. Військове протистояння також створює загрозу для громадян, які ведуть діяльність під егідою ООН.

В ЄС вважають, що в результаті конфлікту можуть активізуватися терористичні організації, які базуються в регіоні.

Генерал Хафтар був сподвижником минулого правителя Муамара Каддафі. Після вбивства останнього в 2011 році в країні постійно ведеться боротьба за владу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія і Єгипет підтримують наступ на Тріполі.