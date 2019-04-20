У США знайшли зуб акули, яка вимерла 3 млн років тому. Фото: ИноСМИ

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Зуб акули-мегалодону, яка вимерла близько 3 млн років тому, знайшли на узбережжі у Північній Кароліні.

Зуб акули виявила школярка Евері Фос. Ця знахідка не була випадковою, оскільки дівчинка разом з батьками часто шукають на пляжі зуби морських хижаків, повідомляє Fox News.

За словами Фос, вона побачила щось закопане в пісок на пляжі Топсейл. Дівчинка почала розкопувати знахідку. Виявилося, що це зуб акули.

Інтерес до пошуків зубів акули їй прищепив батько, який довгі роки займається пошуком останків акул. Він дуже здивувався, коли побачив, що саме знайшла його дочка. Тоді ж члени сім’ї Фосів зробили ще кілька знахідок зубів морських хижаків, серед яких ікла великої білої акули.

Зазначається, що акули-мегалодон мешкали в водах океанів кілька мільйонів років тому. Вони були дуже великими, їх довжина досягала 18 метрів.