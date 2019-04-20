Бензовоз задавив хлопчика на пішохідному переході на Львівщині. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n120993-benzovoz-zadavyv-hlopchyka-na-pishohidnomu-perehodi-na-lvivschyni.html

Ракурс

Бензовоз задавив хлопчика на пішохідному переході на Львівщині. Інцидент стався сьогодні, 20 квітня, у селі Запитів Кам’янка-Бузького району.

Хлопчик переходив дорогу у призначеному для цього місці, коли на нього наїхав бензовоз, повідомляє прес-служба Національної поліції Львівської області.

Внаслідок отриманих травм 9-річний хлопчик помер на місці.

За кермом бензовозу перебував 55-річний водій, мешканець Івано-Франківської області. Правоохоронці затримали правопорушника. Також було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що водію бензовозу загрожує до восьми років в’язниці, а також йому можуть заборонити керування транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про звільнення від відповідальності винуватців ДТП, які було скоєно через незадовільний стан доріг.