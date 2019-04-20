Протести «жовтих жилетів» у Парижі. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n120992-protesty-jovtyh-jyletiv-u-paryji-zatrymano-ponad-120-osib-video.html

Ракурс

Протести «жовтих жилетів» тривають у Парижі. Сьогодні 23-тя субота мобілізації активістів руху.

З самого початку сьогоднішніх протестів французькі правоохоронці затримали вже 126 осіб, повідомляє BFM TV.

Загалом сьогодні поліцейські у Парижі перевірили понад 11 тис. учасників акцій протесту. Більшість затримань проводились у зв’язку з носінням заборонених предметів.

Зазначається, що на вулиці великих французьких міст Тулузи, Монпельє, Бордо та Парижа на чергування вийшли понад 60 тис поліцейських та жандармів. Вони слідкують за учасниками протестів та запобігають порушенням.

Нагадаємо, протести «жовтих жилетів» розпочалися у Франції у листопаді 2018 року. Французи протестують проти підвищення цін на пальне. Метою акцій протесту є висловлення незадоволення політикою уряду країни.