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Протесты «желтых жилетов» в Париже: задержаны более 120 человек. Фото: Euronews

Протесты «желтых жилетов» в Париже: задержаны более 120 человек (ВИДЕО)

20 апр 2019, 16:26
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Протесты «желтых жилетов» продолжаются в Париже. Сегодня 23-я суббота мобилизации активистов движения.

С самого начала сегодняшних протестов французские правоохранители задержали уже 126 человек, сообщает BFM TV.

Всего сегодня полицейские в Париже проверили более 11 тыс. участников акций протеста. Большинство задержаний проводились в связи с ношением запрещенных предметов.

Отмечается, что на улицы крупных французских городов Тулузы, Монпелье, Бордо и Парижа на дежурство вышли более 60 тыс. полицейских и жандармов. Они следят за участниками протестов и предотвращают нарушения.

Напомним, протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Французы протестуют против повышения цен на топливо. Целью акций протеста является выражение недовольства политикой правительства страны.


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