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Ракурс
Правоохранители поймали боевика ЛНР на Луганщине. Фото: КиевПравда

Правоохранители поймали боевика ЛНР на Луганщине (ВИДЕО)

20 апр 2019, 15:55
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Боевика ЛНР поймали украинские правоохранители в Луганской области. Мужчина пытался попасть на территорию Украины.

Во время проверки пассажиров автобуса на блокпосту «Петропавловка» патрульные полицейские и сотрудники СБУ обнаружили мужчину, который воевал в составе вооруженных формирований против украинских военных, сообщает пресс-служба Национальной полиции Луганской области.

Согласно данным правоохранителей, 46-летний мужчина в 2015 году проходил службу в разведывательном взводе боевиков, который дислоцировался в Ровеньках Луганской области.

Полицейские передали задержанного мужчину управлению СБУ. Правоохранители будут проводить дальнейшие проверки указанного лица.

Напомним, ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом украинские правоохранители задержали боевика, который воевал в отряде «Сомали».

Источник: Ракурс


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