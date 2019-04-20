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Правоохранители поймали боевика ЛНР на Луганщине. Фото: КиевПравда
Правоохранители поймали боевика ЛНР на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120991-pravoohraniteli-poymali-boevika-lnr-na-luganschine-video.htmlРакурс
Боевика ЛНР поймали украинские правоохранители в Луганской области. Мужчина пытался попасть на территорию Украины.
Во время проверки пассажиров автобуса на блокпосту «Петропавловка» патрульные полицейские и сотрудники СБУ обнаружили мужчину, который воевал в составе вооруженных формирований против украинских военных, сообщает пресс-служба Национальной полиции Луганской области.
Согласно данным правоохранителей, 46-летний мужчина в 2015 году проходил службу в разведывательном взводе боевиков, который дислоцировался в Ровеньках Луганской области.
Полицейские передали задержанного мужчину управлению СБУ. Правоохранители будут проводить дальнейшие проверки указанного лица.
Напомним, ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом украинские правоохранители задержали боевика, который воевал в отряде «Сомали».
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