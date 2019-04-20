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Правоохоронці схопили бойовика ЛНР на Луганщині. Фото: КиевПравда
Правоохоронці схопили бойовика ЛНР на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120991-pravoohoronci-shopyly-boyovyka-lnr-na-luganschyni-video.htmlРакурс
Бойовика ЛНР схопили українські правоохоронці у Луганській області. Чоловік намагався потрапити на територію України.
Під час перевірки пасажирів автобусу на блокпосту «Петропавлівка» патрульні поліцейські та співробітники СБУ виявили чоловіка, який воював у складі збройних формувань проти українських військових, повідомляє прес-служба Національної поліції Луганської області.
Згідно з даними правоохоронців, 46-річний чоловік у 2015 році проходив службу у розвідувальному взводі бойовиків, який дислокувався у Ровеньках Луганської області.
Поліцейські передали затриманого чоловіка до управління СБУ. Правоохоронці проводитимуть подальші перевірки вказаної особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на адмінмежі з Кримом українські правоохоронці схопили бойовика, який воював у загоні «Сомалі».
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