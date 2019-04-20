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Ракурс
Правоохоронці схопили бойовика ЛНР на Луганщині. Фото: КиевПравда

Правоохоронці схопили бойовика ЛНР на Луганщині (ВІДЕО)

20 кві 2019, 15:55
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Бойовика ЛНР схопили українські правоохоронці у Луганській області. Чоловік намагався потрапити на територію України.

Під час перевірки пасажирів автобусу на блокпосту «Петропавлівка» патрульні поліцейські та співробітники СБУ виявили чоловіка, який воював у складі збройних формувань проти українських військових, повідомляє прес-служба Національної поліції Луганської області.

Згідно з даними правоохоронців, 46-річний чоловік у 2015 році проходив службу у розвідувальному взводі бойовиків, який дислокувався у Ровеньках Луганської області.

Поліцейські передали затриманого чоловіка до управління СБУ. Правоохоронці проводитимуть подальші перевірки вказаної особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на адмінмежі з Кримом українські правоохоронці схопили бойовика, який воював у загоні «Сомалі».

Джерело: Ракурс


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