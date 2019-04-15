Бойовика «Сомалі» упіймали на адмінмежі з Кримом

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Ракурс

Бойовика незаконного збройного формування «Сомалі» упіймали на адміністративній межі з Кримом. Чоловік спробував перетнути адміністративний кордон з тимчасово окупованим півостровом.

Мешканця Луганщини затримали в пункті пропуску «Чонгар». Він їхав із тимчасово-окупованої території автономії до материкової України, повідомляють у Національній поліції.

Затриманий був членом незаконно створеного збройного формування «Сомалі», яке діяло на початку російсько-української війни на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Це не перший випадок, коли бойовика ДНР затримали на адмінмежі з Кримом. Наприкінці березня схопили бойовика, який у 2014 році воював у складі терористичного батальйону так званої Руської православної армії. Він прибув до контрольного пункту «Чонгар» і мав намір потрапити з тимчасово окупованого Криму на територію України.

Уродженець Кіровоградщини протягом тривалого часу проживав з родиною в Росії. Він розповів, що у 2014 році повертався до України через закритий на той час пункт пропуску «Успенка» і його завербували представники російських спецслужб. У березні цього року бойовика самопроголошеної Донецької народної республіки затримали оперативники Служби безпеки України в Харкові.

Раніше поліція Криму оголосила підозру двом бойовикам-учасникам організації «Самооборона Криму».