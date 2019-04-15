На Київщині невідомі застрелили фермера. Фото: Регион Online

https://racurs.ua/ua/n120756-na-kyyivschyni-nevidomi-zastrelyly-fermera-foto.html

Ракурс

На Київщині виявили тіло голови фермерського господарства з отворами від пуль. Тіло вбитого чоловіка знайшли вчора опівночі поліцейські міста Фастів.

На місце виїхали кінологи, криміналістична лабораторія, слідчі та оперативники. Там правоохоронці вилучили низку речових доказів. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Київській області.

Особу 42-річного розстріляного містянина швидко встановили. Наразі його тіло відправили для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом здійснення дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак).

Слідчі розшукують можливих учасників вбивства та розглядають різні версії цього злочину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Канаді 25-річний хлопець застрелив старійшину церкви та поранив прихожанина. Правоохоронці запевняють, що у злочину не було релігійного підтексту, а вбитий та стрілок були знайомі раніше.