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На Киевщине неизвестные застрелили фермера. Фото: Регион Online

На Киевщине неизвестные застрелили фермера (ФОТО)

15 апр 2019, 11:40
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На Киевщине обнаружили тело главы фермерского хозяйства с отверстиями от пуль. Тело убитого мужчины нашли вчера в полночь полицейские города Фастов.

На место выехали кинологи, криминалистическая лаборатория, следователи и оперативники. Там правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

Личность 42-летнего расстрелянного горожанина быстро установили. Сейчас его тело отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Фастове застрелили главу фермерского хозяйства. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство без квалифицирующих признаков).

На месте убийства фермера изъяли вещественные доказательства

Следователи разыскивают возможных участников убийства и рассматривают различные версии этого преступления.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Канаде 25-летний парень застрелил старейшину церкви и ранил прихожанина. Правоохранители уверяют, что в преступлении не было религиозного подтекста, а убитый и стрелок были знакомы раньше.

Источник: Ракурс


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