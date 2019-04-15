На Киевщине неизвестные застрелили фермера. Фото: Регион Online

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Ракурс

На Киевщине обнаружили тело главы фермерского хозяйства с отверстиями от пуль. Тело убитого мужчины нашли вчера в полночь полицейские города Фастов.

На место выехали кинологи, криминалистическая лаборатория, следователи и оперативники. Там правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

Личность 42-летнего расстрелянного горожанина быстро установили. Сейчас его тело отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство без квалифицирующих признаков).

Следователи разыскивают возможных участников убийства и рассматривают различные версии этого преступления.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Канаде 25-летний парень застрелил старейшину церкви и ранил прихожанина. Правоохранители уверяют, что в преступлении не было религиозного подтекста, а убитый и стрелок были знакомы раньше.