Окружной админсуд Киева рассмотрит иск, способный заблокировать работу ГБР, фото — Радио Свобода

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Окружной административный суд Киева рассмотрит иск, способный ограничить полномочия главы Государственного бюро расследований (ГБР). Суд просят запретить Роману Трубе единолично осуществлять полномочия руководителя ГБР.

В иске к Госбюро расследований оспаривают некоторые положения Регламента реализации полномочий директора бюро, утвержденного в марте 2018 года, сообщается 15 апреля на сайте суда. О лице или организации, которые подали иск на ГБР, не уточняется.

Подготовительное заседание в деле назначили на 15 мая. Одновременно с иском подано заявление об обеспечении. В нем суд просят запретить Трубе осуществлять без согласования с заместителями важные полномочия руководителя ведомства. В частности, речь идет об организации работы бюро, принятии решений о распределении бюджетных средств, других решений, касающихся финансовой деятельности.

Суд пока рассматривает наличие оснований для принятия мер обеспечения иска. В пятницу, 12 апреля, суд запретил ГБР проводить конкурс относительно формирования состава Совета общественного контроля.

Напомним, что 20 марта ГБР открыло уголовное производство в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Главу Генпрокуратуры подозревают в разглашении сведений предварительного расследования в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. А 28 марта ГБР начало следственные действия в деле о возможном вмешательстве главы НАБУ Артема Сытника в президентские выборы в США.