Ким Чен Ын и Путин могут встретиться в конце апреля – СМИ. Фото: Деловой Казахстан

https://racurs.ua/n120754-kim-chen-yn-i-putin-mogut-vstretitsya-v-konce-aprelya-smi.html

Ракурс

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин могут впервые встретиться в конце апреля.

В это время Путин будет в Китае, где будет проходить форум «Один пояс — один путь». Президент РФ примет в нем участие, а вот даты самой встречи с Ким Чен Ыном еще нет. Она может пройти до или после мероприятия. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники, передает «Громадське».

Также издание отмечает, что в то же время может пройти совместный саммит Северной Кореи и России.

Как известно, Ким Чен Ын сообщил, что может в третий раз провести саммит с президентом США Дональдом Трампом.

В конце февраля вторые переговоры между США и КНДР провалились. После этого Трамп начал угрожать стране санкциями, а Ким Чен Ын приказал восстановить ракетный полигон.

Чуть позже делегация КНДР вышла из межкорейской организации, которая помогала странам проводить переговоры в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ким Чен Ын выгнал из партии своего фотографа за то, что тот снял его вблизи.