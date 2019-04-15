Кім Чен Ин та Путін можуть зустрітися наприкінці квітня. Фото: Деловой Казахстан

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Ракурс

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін можуть вперше зустрітися наприкінці квітня.

У цей час Путін буде у Китаї, де проходитиме форум «Один пояс — один шлях». Президент РФ візьме в ньому участь, а от дати самої зустрічі з Кім Чен Ином ще немає. Вона може пройти перед або після заходу. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерела, передає «Громадське».

Також видання зазначає що в той же час може пройти спільний саміт Північної Кореї та Росії.

Як відомо, Кім Чен Ин повідомив, що може втретє провести саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Наприкінці лютого другі переговори між США та КНДР провалилися. Після цього Трамп почав погрожувати країні санкціями, а Кім Чен Ин наказав відновити ракетний полігон.

Трохи згодом делегація КНДР вийшла із міжкорейської організації, яка допомагала країнам проводити переговори у цілодобовому режимі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Кім Чен Ин вигнав із партії свого фотографа за те, що той зняв його зблизька.