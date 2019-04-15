Окружний адмінсуд Києва розгляне позов, здатний заблокувати роботу ДБР, фото — Радіо Свобода

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Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов, здатний обмежити повноваження керівника Державного бюро розслідувань (ДБР). Суд просять заборонити Роману Трубі одноосібно здійснювати повноваження керівника ДБР.

У позові до Держбюро розслідувань оскаржують деякі положення Регламенту реалізації повноважень директора бюро, який затверджено у березні 2018 року, повідомляється 15 квітня на сайті суду. Про особу чи організацію, яка подала позов на ДБР, не уточнюється.

Підготовче засідання у справі призначили на 15 травня. Одночасно із позовом подано заяву про забезпечення. У ній суд просять заборонити Трубі здійснювати без погодження із заступниками важливі повноваження керівника відомства. Зокрема, йдеться про організацію роботи бюро, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів, інші рішення, що стосуються фінансової діяльності.

Суд визначається щодо наявності підстав для вжиття заходів забезпечення позову. У п’ятницю, 12 квітня, суд заборонив ДБР проводити конкурс щодо формування складу Ради громадського контролю.

Нагадаємо, що 20 березня ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно генерального прокурора Юрія Луценка. Очільника Генпрокуратури підозрюють у розголошенні відомостей досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк. А 28 березня ДБР розпочало слідчі дії у справі про можливе втручання очільника НАБУ Артема Ситника у президентські вибори в США у 2016 році.