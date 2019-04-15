Боевика «Сомали» поймали на админгранице с Крымом

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Ракурс

Боевика из незаконного вооруженного формирования «Сомали» поймали на административной границе с Крымом. Мужчина попытался пересечь пункт пропуска из временно оккупированного полуострова.

Жителя Луганщины задержали в пункте пропуска «Чонгар». Он въезжал из временно-оккупированной территории автономии в материковую Украину, сообщают в Национальной полиции.

Задержанный был членом незаконно созданного вооруженного формирования «Сомали», которое действовало в начале российско-украинской войны на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Это не первый случай, когда боевика ДНР задержали на админгранице с Крымом. В конце марта схватили боевика, который в 2014 году воевал в составе террористического батальона так называемой Русской православной армии. Он прибыл в контрольный пункт «Чонгар» и намеревался пересечь админграницу.

Уроженец Кировоградщины в течение длительного времени проживал с семьей в России. Он рассказал, что в 2014 году возвращался в Украину через закрытый в то время пункт пропуска «Успенка», где его завербовали представители российских спецслужб. В марте этого года боевика самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали оперативники Службы безопасности Украины в Харькове.

Ранее полиция Крыму объявила подозрение двум боевикам-участникам организации «Самооборона Крыма».