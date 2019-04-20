Стрельба в Северной Ирландии: задержаны подозреваемые в убийстве журналистки

Ракурсhttps://racurs.ua/
Стрельба в Северной Ирландии. Фото: ГолосUA
Стрельба в Северной Ирландии: задержаны подозреваемые в убийстве журналисткиhttps://racurs.ua/n120990-strelba-v-severnoy-irlandii-zaderjany-podozrevaemye-v-ubiystve-jurnalistki.htmlРакурс
В Северной Ирландии задержали подозреваемых в убийстве журналистки Лайры Макки, которое произошло во время массовых беспорядков вчера, 19 апреля.
Правоохранители задержали двух парней 18-ти и 19-ти лет, сообщает сегодня в Twitter полиция Северной Ирландии.
Действия молодых людей квалифицированы как теракт. Имена и мотив преступления в правоохранительных органах страны не называют.
Ирландские правоохранители также поблагодарили граждан, которые присылали фото и видео с места происшествия, за помощь полиции в поиске преступников.
Напомним, в городе Дерри произошли массовые беспорядки в преддверии годовщины Пасхального восстания, которое произошло в 1916 году. Его организаторами выступили лидеры движения за независимость Ирландии.
Читайте также
Загрузка...