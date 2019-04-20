Стрельба в Северной Ирландии: задержаны подозреваемые в убийстве журналистки

Стрельба в Северной Ирландии. Фото: ГолосUA

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В Северной Ирландии задержали подозреваемых в убийстве журналистки Лайры Макки, которое произошло во время массовых беспорядков вчера, 19 апреля.

Правоохранители задержали двух парней 18-ти и 19-ти лет, сообщает сегодня в Twitter полиция Северной Ирландии.

Действия молодых людей квалифицированы как теракт. Имена и мотив преступления в правоохранительных органах страны не называют.

Ирландские правоохранители также поблагодарили граждан, которые присылали фото и видео с места происшествия, за помощь полиции в поиске преступников.

Напомним, в городе Дерри произошли массовые беспорядки в преддверии годовщины Пасхального восстания, которое произошло в 1916 году. Его организаторами выступили лидеры движения за независимость Ирландии.