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Стрілянина в Північній Ірландії. Фото: ГолосUA

Стрілянина в Північній Ірландії: затримано підозрюваних у вбивстві журналістки

20 кві 2019, 15:21
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У Північній Ірландії затримали підозрюваних у вбивстві журналістки Лайри Маккі, яке відбулося під час масових заворушень вчора, 19 квітня.

Правоохоронці затримали двох молодиків 18-ти та 19-ти років, повідомляє сьогодні в Twitter поліція Північної Ірландії.

Затримано підозрюваних у вбивстві журналістки у Північній Ірландії. Фото: Скрин

Дії молодих людей кваліфіковані як теракт. Імена і мотив злочинців у правоохоронних органах країни не називають.

Ірландські правоохоронці також подякували громадянам, які надсилали фото та відео з місця події, за допомогу поліції в пошуку злочинців.

Нагадаємо, в місті Деррі відбулися масові заворушення напередодні річниці Пасхального повстання, яке сталося в 1916 році. Його організаторами виступили лідери руху за незалежність Ірландії.

Джерело: Ракурс


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