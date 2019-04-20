Стрілянина в Північній Ірландії: затримано підозрюваних у вбивстві журналістки

Стрілянина в Північній Ірландії. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n120990-strilyanyna-v-pivnichniy-irlandiyi-zatrymano-pidozruvanyh-u-vbyvstvi-jurnalistky.html

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У Північній Ірландії затримали підозрюваних у вбивстві журналістки Лайри Маккі, яке відбулося під час масових заворушень вчора, 19 квітня.

Правоохоронці затримали двох молодиків 18-ти та 19-ти років, повідомляє сьогодні в Twitter поліція Північної Ірландії.

Дії молодих людей кваліфіковані як теракт. Імена і мотив злочинців у правоохоронних органах країни не називають.

Ірландські правоохоронці також подякували громадянам, які надсилали фото та відео з місця події, за допомогу поліції в пошуку злочинців.

Нагадаємо, в місті Деррі відбулися масові заворушення напередодні річниці Пасхального повстання, яке сталося в 1916 році. Його організаторами виступили лідери руху за незалежність Ірландії.