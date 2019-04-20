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Ракурс
Авіакатастрофа в Болгарії: загинули двоє осіб. Фото: 24.kz

Авіакатастрофа в Болгарії: загинули двоє осіб

20 кві 2019, 15:04
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У Болгарії в авіакатастрофу потрапив легкомоторний літак. Двоє осіб, які перебували на борту, загинули.

Трагічний інцидент стався біля населеного пункту Оризари. Про це повідомляє місцеве видання «Нова».

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Болгарії додали, що розбився невеликий приватний літальний засіб.

Очевидці стверджують, що у літака під час польоту відірвалося крило.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів і пожежники.

Зазначимо, що біля цього населеного пункту проходить змагання дронів. Поки невідомо, чи був цей літак учасником святкової програми.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Непалі жертвами зіткнення літака і вертольота стали двоє осіб. Ще кілька осіб отримали поранення.


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