Авіакатастрофа в Болгарії: загинули двоє осіб. Фото: 24.kz

https://racurs.ua/ua/n120989-aviakatastrofa-v-bolgariyi-zagynuly-dvoie-osib.html

Ракурс

У Болгарії в авіакатастрофу потрапив легкомоторний літак. Двоє осіб, які перебували на борту, загинули.

Трагічний інцидент стався біля населеного пункту Оризари. Про це повідомляє місцеве видання «Нова».

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Болгарії додали, що розбився невеликий приватний літальний засіб.

Очевидці стверджують, що у літака під час польоту відірвалося крило.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів і пожежники.

Зазначимо, що біля цього населеного пункту проходить змагання дронів. Поки невідомо, чи був цей літак учасником святкової програми.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Непалі жертвами зіткнення літака і вертольота стали двоє осіб. Ще кілька осіб отримали поранення.