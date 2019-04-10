На Boeing подали в суд через замовчування інформації. Фото: Minval

https://racurs.ua/ua/n120591-na-boeing-podaly-v-sud-cherez-zamovchuvannya-informaciyi.html

Ракурс

На концерн Boeing подали в суд його вкладники. Акціонери звинувачують компанію в навмисному замовчуванні інформації про безпеку польотів. Адвокат звинувачення розповів, що концерн приховав існування проблем, які в наслідку привели до краху двох літаків Boeing 737 Max.

Крах літаків в Індонезії та Ефіопії привів до обвалу акцій концерну і привернув пильну увагу вкладників. Концерн звинуватили в тому, що компанія приховала той факт, що необхідні системи по забезпеченню безпеки не входять в базове оснащення літаків. В результаті дезінформовані авіакомпанії не купили важливі додаткові системи. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle, посилаючись на одного з адвокатів.

Концерн також промовчав про те, що оцінкою безпеки займалися інженери компанії, а не інженери Федерального авіаційного управління США.

Акціонери стверджують, що компанія хотіла випередити свого суперника концерн Airbus і випустила нову модель завчасно, поставивши прибуток над безпекою.

Компанія поки ніяких коментарів не дає. На концерн обрушилися також позови родичів загиблих. Для їх врегулювання компанія повинна буде виплатити близько 1 млрд дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Boeing розробляє нове програмне забезпечення для літаків Boeing 737 MAX.