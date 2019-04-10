Україна продовжить співпрацювати з НАТО. Фото: novostipmr

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Чинний президент України Петро Порошенко затвердив річну програму співпраці з НАТО. Програма фактично затверджує план дій для України, щоб до 2023 року країна відповідала критеріям для вступу в Північноатлантичний альянс. Курс на членство в НАТО з недавнього часу прописаний в Конституції України.

У США Міністерство оборони уклало контракт на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Для цих цілей Пентагон виділив 976 млн дол. Будівництвом займатимуться дві приватні компанії. Ділянку стіни на кордоні Сполучених Штатів Америки і Мексики будуватимуть дві приватні компанії. Очікується, що на виділені кошти зведуть стіну довжиною 91 км, а її висота становитиме 5,5 м. Щоб звести огорожу вздовж усього кордону необхідно виділити близько 8 млрд дол.

Парламент РФ схвалив документ, в якому йдеться про те, що українсько-російський конфлікт в Керченській протоці може призвести до війни між країнами за участю НАТО. Сенатори Ради федерації звинуватили Північноатлантичний альянс в нібито деструктивній політиці і нарощуванні військової присутності. Також російська влада заявила, що Україна нібито намагалася в листопаді минулого року обійти правила проходження кораблів через Керченську протоку, а підтримка НАТО тільки підбурює країну до авантюр.

Українських військовополонених моряків піддали в Москві психолого-психіатричної судової експертизі без присутності сторони захисту. Слідство заборонило адвокатам перебувати з підзахисними під час проведення експертизи для надання допомоги. Клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою розглянуть наступного тижня. Точну дату суд поки не оголосив.

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні розширив список заборонених товарів російського виробництва. В уряді запевняють, що ембарго не призведе до дефіциту товарів з переліку на українському ринку. Таке рішення Кабміну дозволить переорієнтувати експорт на внутрішній ринок і збільшити торгівлю з країнами Європейського союзу.