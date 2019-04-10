Украина продолжит сотрудничать с НАТО. Фото: novostipmr

https://racurs.ua/n120590-glavnye-novosti-10-aprelya-ukraina-prodoljit-sotrudnichat-s-nato-a-ukrainskih-moryakov.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества с НАТО. Программа фактически утверждает план действий для Украины, чтобы к 2023 году страна соответствовала критериям для вступления в Североатлантический альянс. Курс на членство в НАТО с недавнего времени прописан в Конституции Украины.

В США Министерство обороны заключило контракт на строительство стены на границе с Мексикой. Для этих целей Пентагон выделил 976 млн долл. Строительством будут заниматься две частные компании. Участок стены на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики будут строить две частные компании. Ожидается, что на выделенные средства возведут стену длиной 91 км, а ее высота составит 5,5 м. Чтобы возвести ограждение вдоль всей границы необходимо выделить около 8 млрд долл.

Парламент РФ одобрил документ, в котором говорится, что украинско-российский конфликт в Керченском проливе может привести к войне между странами при участии НАТО. Сенаторы Совета федерации обвинили Североатлантический альянс в якобы деструктивной политике и наращивании военного присутствия. Также российские власти заявили, что Украина якобы пыталась в ноябре прошлого года обойти правила прохождения кораблей через Керченский пролив, а поддержка НАТО только подстрекает страну к авантюрам.

Украинских военнопленных моряков подвергли в Москве психолого-психиатрической судебной экспертизе без присутствия стороны защиты. Следствие запретило адвокатам находиться с подзащитными во время проведения экспертизы для оказания помощи. Ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей рассмотрят на следующей неделе. Точную дату суд пока не объявил.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании расширил список запрещенных товаров российского производства. В правительстве уверяют, что эмбарго не приведет к дефициту товаров из перечня на украинском рынке. Такое решение Кабмина позволит переориентировать экспорт на внутренний рынок и увеличить торговлю со странами Европейского союза.