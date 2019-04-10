Петр Порошенко, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n120587-poroshenko-utverdil-godovuu-nacprogrammu-ukraina-nato.html

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Президент Украины Петр Порошенко сегодня утвердил годовую программу сотрудничества под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2019 год.

Эта программа утверждает план сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом на период до 2020 года, сообщает пресс-служба Администрации президента.

По словам Порошенко, эта дорожная карта устанавливает, какие «домашние задания» и программы должна реализовать Украина, чтобы уже к 2023 году соответствовать критериям, необходимым для подписания Плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе, курс на вступление в который с недавнего времени прописан в Конституции Украины.

«Я твердо убежден, что де-факто мы сегодня стали восточным флангом НАТО», — считает Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что за все 70 лет существования НАТО не было ни одного случая угрозы суверенитету, территориальной целостности и независимости странам Альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая по случаю 70-летия существования Североатлантического альянса, призвал Россию выполнять договор о нераспространении ракет меньшей и средней дальности. По его словам, НАТО не хочет новой гонки вооружений, но займет позицию сдерживания. Сейчас НАТО осуществляет наибольшее усиление коллективной обороноспособности за последние десятилетия.