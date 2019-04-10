Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n120587-poroshenko-zatverdyv-richnu-nacprogramu-ukrayina-nato.html

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Президент України Петро Порошенко сьогодні затвердив річну програму співпраці під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік.

Ця програма затверджує план співпраці України з Північноатлантичним альянсом на період до 2020 року, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За словами Порошенка, ця дорожня карта встановлює, які «домашні завдання» та програми має реалізувати Україна, щоб уже до 2023 року відповідати критеріям, необхідним для підписання Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі, курс на вступ у який віднедавна прописано в Конституції України.

«Я твердо переконаний, що де-факто ми сьогодні стали східним флангом НАТО», — вважає Порошенко.

Порошенко наголосив, що за всі 70 років існування НАТО не було жодного випадку загрози суверенітету, територіальній цілісності і незалежності країнам Альянсу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час виступу з нагоди 70-річчя існування Північноатлантичного альянсу, закликав Росію виконувати договір про нерозповсюдження ракет меншої та середньої дальності. За його словами, НАТО не хоче нової гонки озброєнь, але займе позицію стримування. Зараз НАТО здійснює найбільше посилення колективної обороноздатності за останні десятиліття.