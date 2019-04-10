На Boeing подали в суд за умалчивание информации. Фото: Minval

https://racurs.ua/n120591-na-boeing-podali-v-sud-za-umalchivanie-informacii.html

Ракурс

На концерн Boeing подали в суд его вкладчики. Акционеры обвиняют компанию в умышленном умалчивании информации о безопасности полетов. Адвокат обвинения рассказал, что концерн утаил существование проблем, которые в последствии привели к крушению двух самолетов Boeing 737 Max.

Крушение самолетов в Индонезии и Эфиопии привело к обвалу акций концерна и привлекло бдительное внимание вкладчиков. Концерн обвинили в том, что компания скрыла тот факт, что необходимые системы по обеспечению безопасности не входят в базовое оснащение самолетов. В результате дезинформированные авиакомпании не купили важные дополнительные системы, что подвергло опасности пассажиров. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на одного из адвокатов.

Концерн также умолчал о том, что оценкой безопасности занимались инженеры компании, а не инженеры Федерального авиационного управления США.

Акционеры утверждают, что компания хотела опередить своего соперника концерн Airbus и выпустила новую модель раньше времени, поставив прибыль превыше безопасности.

Компания пока никаких комментариев не дает. На концерн обрушились также иски родственников погибших. Для их урегулирования компания должна будет выплатить около 1 млрд долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», Boeing разрабатывает новое программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX.